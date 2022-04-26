Активні дії загарбники ведуть практично на всій лінії зіткнення. За даними Генштабу ЗСУ, головні зусилля окупанти зосередили на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар'їнки.

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На Сєверодонецькому напрямку у напрямку Кремінної окупанти перемістили до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, перемістили також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади центрального військового округу

Ворогу завдають значних втрат

Тим часом українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю. Вони завдають ворогу значних втрат.

Зокрема, станом на 26 квітня відомо про 22 100 ліквідованих російських окупантів. Також вдалося знищити понад 900 танків та понад 2300 броньованих машин.

Також росіяни втратили:

149 реактивних систем залпового вогню;

69 засобів протиповітряної оборони;

184 літаків (+3);

154 гелікоптерів.

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