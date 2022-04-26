Активные действия захватчики ведут практически по всей линии столкновения. По данным Генштаба ВСУ, главные усилия оккупанты сосредоточили на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

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На Северодонецком направлении в направлении Кременной оккупанты переместили в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, переместили также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады центрального военного округа

Врагу наносят значительные потери

Тем временем, украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Они наносят врагу значительные потери.

В частности, по состоянию на 26 апреля известно о 22 100 ликвидированных российских оккупантах. Также удалось уничтожить более 900 танков и 2300 бронированных машин.

Также россияне потеряли:

149 реактивных систем залпового огня;

69 средств противовоздушной обороны;

184 самолетов (+3);

154 вертолетов.

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