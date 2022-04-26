Активные действия захватчики ведут практически по всей линии столкновения. По данным Генштаба ВСУ, главные усилия оккупанты сосредоточили на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.
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На Северодонецком направлении в направлении Кременной оккупанты переместили в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии,
– говорится в сообщении.
Кроме того, переместили также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады центрального военного округа
Врагу наносят значительные потери
Тем временем, украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Они наносят врагу значительные потери.
В частности, по состоянию на 26 апреля известно о 22 100 ликвидированных российских оккупантах. Также удалось уничтожить более 900 танков и 2300 бронированных машин.
Также россияне потеряли:
- 149 реактивных систем залпового огня;
- 69 средств противовоздушной обороны;
- 184 самолетов (+3);
- 154 вертолетов.
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