Британська військова розвідка опублікувала нові дані щодо наступу росіян на Сході України. Там відзначили, що російські війська, ймовірно, намагаються оточити сильно укріплені українські позиції на сході України.

Детальніше Росія намагається оточити добре захищені українські позиції на Сході, – розвідка Британії

Чи не головна мета окупантів – вихід на Слов'янськ та Краматорськ. На ці міста вони рухаються з півночі – зі сторони міста Ізюм. На південь від Ізюма тривають запеклі бої.

Варто відзначити, що окрім прямої дороги Ізюм – Слов'янськ, ворог намагається прорватися і на шляху Ізюм – Барвінкове. Це мало б відкрити окупантам можливість зайти в тил українським силам у Слов'янську. Але наступи загарбників на обох напрямках були невдалі.

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