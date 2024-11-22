Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Ранее Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Хмельницкой области.

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Хмельнитчину атаковали "Шахеды"

В 07:39 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. С тех пор в регионе сохраняется угроза атаки вражеских БПЛА.

Воздушные силы с утра неоднократно предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Хмельницкой области. Так, утром 22 ноября прозвучала уже серия взрывов.

Как сообщали корреспонденты Суспильного, первые взрывы прозвучали около 08:04. Через несколько минут прозвучала новая серия взрывов.

Около 08:44 в Хмельницкой области уже в третий раз слышали серию взрывов.

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Сейчас местные власти не сообщали о последствиях взрывов, которые раздавались в Хмельницкой области. Вероятно, детали вражеской атаки будут известны после того, как пройдет угроза атаки вражеских БПЛА.