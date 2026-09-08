Путин вынашивает планы против Европы: эксперт назвал единственный реальный способ его остановить

Россия продолжает выдвигать Украине ультимативные требования и не демонстрирует готовности к прекращению огня. В Кремле рассчитывают, что в войне на изнурение у них больше ресурсов, а политическая нестабильность и непоследовательность части европейских стран лишь подкрепляют эти расчеты.

Доктор философии, политический эксперт Артем Бронжуков в эфире 24 Канала объяснил, почему Москва не откажется от давления, пока у нее будут для этого экономические, военные и людские возможности. Путин стремится не только подчинить Украину, но и восстановить российское влияние в Восточной Европе, поэтому остановить его может только последовательная стратегия давления, подкрепленная конкретными действиями.

Россия будет говорить на языке ультиматумов

Москва не откажется от ультимативной позиции, пока у нее будет достаточно экономических, военных и человеческих ресурсов для продолжения войны. Внутренние потребности российского населения для Кремля при этом остаются второстепенными по сравнению с геополитическими амбициями Путина.

Россия будет говорить на языке ультиматумов до тех пор, пока у нее будет возможность так поступать, пока будут экономические, военные и человеческие ресурсы. Путин будет бросать все в топку своих амбиций,

– подчеркнул Бронжуков.

Эти амбиции выходят далеко за пределы оккупации украинских территорий. Кремль стремится вернуть российское влияние в Восточной Европе, а Украина в этой стратегии является первым препятствием на пути к дальнейшему давлению на другие страны региона.

Путин играет в исторические, геополитические проекты, восстанавливает влияние России в Восточной Европе. Сначала нужно "съесть" Украину, затем перейти к странам Балтии, Польше, Венгрии и так далее,

– пояснил политолог.

Расчет Кремля строится на войне на истощение: Путин убежден, что российских ресурсов хватит дольше, чем украинских. Эту уверенность подпитывают и проблемы внутри Европы – политическая турбулентность, непоследовательность отдельных правительств и усиление сил, ориентированных на сотрудничество с Россией.

Европе не хватает последовательной стратегии

Изменить расчет Кремля можно только тогда, когда продолжение войны станет для России слишком дорогостоящим и сложным. Для этого нужны не отдельные заявления или ситуативные решения, а последовательная стратегия, которая одновременно будет ограничивать военные и экономические возможности Москвы.

Главная задача Украины и наших адекватных союзников по всему миру – поступить совершенно наоборот: сломать Путину хребет и выбить ему зубы. Возможно ли это? Так. Для этого нужны последовательность, смелость и не просто пустые слова, которыми очень часто занимаются западные политики, а конкретная стратегия действий. К сожалению, пока она не сформирована,

– подчеркнул Бронжуков.

Проблема хорошо заметна на примере санкций. Отдельные страны продолжают выступать против более жестких ограничений в сферах, приносящих России значительные доходы, а Москва благодаря таким исключениям сохраняет возможность финансировать войну.

Можно было бы уже создать условия, при которых Путин не смог бы продолжать войну. Но есть нюансы, договоренности, политическая коррупция. Греция, например, выступает против включения перевозок российского сжиженного газа в санкционный список, и его исключают. Россия продолжает получать сверхприбыль на своих ресурсах,

– пояснил политолог.

Пока такие исключения сохраняются, предпосылок для реального дипломатического перелома не возникает. Кремль не видит достаточной цены за продолжение агрессии, поэтому основным способом его сдерживания остается прямое и системное давление.

Бронжуков объяснил стратегию Путина в войне: смотрите видео