Россия проигнорировала внеочередное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе

После обострения на Донбассе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требовала проведения внеочередного заседания. Однако Россия отказалась от него и проигнорировала.

Заседание созвал Координатор ОБСЕ. Однако российская делегация решила проигнорировать его.

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Украина готова к диалогу

Заседание Трехсторонней контактной группы назначили на 18:00 18 февраля. Российская делегация его просто проигнорировала, из-за чего заседание не состоялось.

Украинская делегация подчеркнула готовность к диалогу для урегулирования обострения.

Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений,

– говорится в заявлении украинской делегации.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Офисе Президента заявила о том, что украинская сторона надеется на проведение заседания 19 февраля.

Обострение на Донбассе: главное

Уже второй день российские наемники нарушают режим прекращения огня. За сутки 17 февраля боевики атаковали 60 раз. По состоянию на 17:00 18 февраля, террористы еще 53 раза открывали огонь.

Кроме того, боевики объявили эвакуацию мирного населения в Ростовскую область.

Украинские власти убеждены, что эвакуацию могут использовать для провокаций. Среди возможных вариантов – обстрел автобусов с мирным населением, чтобы обвинить Украину.

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