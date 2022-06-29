Союзники Украины не претендуют на территорию Украины, не пытаются покупать наши товары за полцены, а наоборот, оказывают очень много безвозвратной материальной помощи.

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У России нет открытых союзников

Союзники России поддерживают ее войну не открыто, а скрыто. Они используют экономические проблемы Московии в своих интересах. Подтолкнув Россию к войне, союзники теперь выкручивают ей руки и покупают нефть с дисконтом 30 – 40% от рыночной цены. С такими союзниками и врагами не нужно.

Сегодня России изменил друг Эрдоган. Казалось бы, кто еще заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО как не верный друг Эрдоган, помогающий путинцам воровать украинское зерно? Но болт! Краденное скупаем, политически поддерживаем, экономически используем, но в по-настоящему серьезных вещах Турция выбирает НАТО, а не Россию!

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Россиянам пора задуматься

Если это прочтут где-то в России – задумайтесь, московиты! Когда ваша наноимперия будет умирать, ваши союзники придут не на помощь, а успеть урвать себе лакомые куски вашего недорейха.

Вот в чем разница между нашими союзниками и союзниками Москвы. Вот почему Москва без вариантов проигрывает.

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