Союзники України не претендують на територію України, не намагаються купувати наші товари за пів ціни, а навпаки, надають дуже багато безповоротної матеріальної допомоги.

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У Росії немає відкритих союзників

Союзники Росії підтримують її війну не відкрито, а приховано. Вони використовують економічні проблеми Московії у власних інтересах. Підштовхнувши Росію до війни, союзники тепер викручують їй руки і купують нафту з дисконтом 30 – 40% від ринкової ціни. З такими союзниками і ворогів не треба.

Сьогодні Росію зрадив друг Ердоган. Здавалося б, хто ще заблокує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, як не вірний друг Ердоган, що допомагає путінцям красти українське зерно? Але ніт! Крадене скуповуємо, політично підтримуємо, економічно використовуємо, але у по-справжньому серйозних речах Туреччина вибирає НАТО, а не Росію!

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Росіянам час задуматися

Якщо це прочитають десь на Росії – задумайтеся, московити! Коли ваша наноімперія буде конати, ваші союзники прийдуть не на допомогу, а встигнути урвати собі ласі шматки вашого недорейху.

Ось у чому різниця між нашими союзниками і союзниками Москви. Ось чому Москва без варіантів програє.

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