Россия проигрывает войну в Украине по всем направлениям, – Вениславский

Несмотря на сложную ситуацию на Востоке, стратегическое преимущество в войне остается на стороне Украины. В этом уверен президент Владимир Зеленский.

Более того, Россия проигрывает эту войну по всем направлениям. Об этом 24 каналу сказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Враг не достиг ни одной из целей

Россиянам не удалось достичь ни одной из поставленных целей – ни полной оккупации Украины, ни частичной. До 9 мая оккупанты ставили перед собой конкретные цели: захватить Донецкую и Луганскую области в пределах административных единиц.

Первые успехи остались единственными

В настоящее время весь цивилизованный мир объединился вокруг Украины. Запад предоставляет мощную поддержку и оказывает санкционное давление на государство-агрессора.

Россия проигрывает эту войну по всем направлениям,

– сказал Федор Вениславский.

Он добавил, что даже внутри российского общества меняется оценка войны. Вопреки тому, что уровень поддержки Путина достаточно высокий, в стране наблюдаются антивоенные акции (поджог военкоматов и т.п.), риторика российской пропагандистской машины меняется. Кроме того, мы переигрываем врага и на информационном фронте благодаря усилиям украинских журналистов. Об этом свидетельствует и большинство материалов в поддержку Украины в западных СМИ.

"Очевидно, что мы выиграем эту войну и в глобальном, и в национальном масштабе", – отметил Вениславский.

Тактически нам тяжело

По состоянию на сегодняшний день Украине не хватает тяжелого вооружения, которое помогло бы максимально сохранить жизнь наших защитников и защитниц и более эффективно освобождать оккупированные территории. "Однако процесс движется, ситуация меняется. В частности, хорошая динамика наблюдается после последней встречи в Рамштайне", – подчеркнул спикер.

Ситуация очень сложная

Вениславский убежден, что ситуацию нельзя недооценивать. "Угроза окружения наших военных формирований, ведущих оборону в районе Северодонецка и Лисичанска, была достаточно высокой еще месяц назад. За это время потенциальная угроза окружения в реальное окружение не переросла", – отметил Вениславский.

Следует учитывать, что враг подтягивает дополнительные резервы на Лиманское и Слобожанское (Изюм в направлении Славянска) направления, чтобы попытаться захватить всю Луганскую область.

"В настоящее время все усилия направлены на то, чтобы это сделать невозможным", – заверил Вениславский.

Спикер объяснил, что украинские военные продолжают держать оборону Северодонецка. Несмотря на титанические усилия России, преимущество в технике, артиллерии и живой силе оккупанты не смогли захватить треть контролируемого ВСУ города. Они продолжают обстреливать Лисичанск, однако город находится под контролем Украины.

Вениславский: Мы выигрываем войну во всех масштабах – смотрите видео