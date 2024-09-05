Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что есть разные цифры, которые указывают на способность России производить дроны. По оценкам западных аналитиков, в начале 2024 года говорилось о 30 беспилотниках в день.

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Российские дроны

Богдан Долинце отметил, что у противника был план увеличить мощность производства БпЛА до 90 единиц. Вероятно, это уже с количеством закупленных в Иране.

Обратите внимание! Издание Bloomberg сообщило, что Иран в ближайшее время может передать России значительное количество своих баллистических ракет.

Авиаэксперт считает, что Россия не сможет существенно увеличить изготовление дронов.

"При лучших условиях им удастся производить 50 – 60 беспилотников", – сказал он.

Долинце заметил, что это также большое число, ведь это будет означать, что за месяц противник сможет изготавливать 1 – 2 тысячи.

Для перехвата и уничтожения (воздушных целей – 24 Канал) необходимо будет усиливать украинскую систему противовоздушной обороны,

– подчеркнул авиационный эксперт.