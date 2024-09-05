Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що є різні цифри, які вказують на спроможність Росії виготовляти дрони. За оцінками західних аналітиків, на початку 2024 року мовилось про 30 безпілотників на день.

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Російські дрони

Богдан Долінце зазначив, що у противника був план збільшити потужність виробництва БпЛА до 90 одиниць. Ймовірно, це вже із кількістю закуплених в Ірані.

Зверніть увагу! Видання Bloomberg повідомило, що Іран найближчим часом може передати Росії значну кількість своїх балістичних ракет.

Авіаексперт вважає, що Росія не зможе суттєво збільшити виготовлення дронів.

"За найкращих умов їм вдасться виробляти 50 – 60 безпілотників", – сказав він.

Долінце зауважив, що це також велике число, адже це означатиме, що за місяць противник зможе виготовляти 1 – 2 тисячі.

Для перехоплення та знищення (повітряних цілей – 24 Канал) необхідно буде посилювати українську систему протиповітряної оборони,

– підкреслив авіаційний експерт.