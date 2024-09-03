Про те, що Іран планує поставляти окупантам балістичні ракети, 2 вересня повідомило видання Bloomberg. Це викликає занепокоєння в країнах Європи, адже такий розвиток подій – досить тривожний.

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Що говорять в ISW про постачання зброї Росії

В Інституті вивчення війни нагадали, що у серпня 2024 року джерела в європейській розвідці повідомили Reuters, що Іран і Росія підписали контракт щодо постачання балістичних ракет ближнього радіуса дії Ababil. Тоді ж в ЗМІ зауважили, що десятки російських військовослужбовців навчаються керувати ракетами Fateh-360, які Кремль також придбав в Ірані.

Наразі достеменно невідомо, які саме ракети Іран може поставляти Росії. До прикладу, журналісти Reuters, які першим повідомили про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану, писали, що може йтись про Fath-360. Це системи, які запускають балістичні ракети з максимальною дальністю до 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

Водночас аналітики ISW наголошують, що використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу. Разом з тим, використовуючи іранське озброєння, Кремль зможе мати запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для обстрілів у глибокому тилу.