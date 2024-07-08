"Теперь не имеют выбора": в ВМС рассказали, как россияне серьезно просчитались по Крыму

Россия выводит корабли из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. В Военно-морских Силах Украины убеждены, что захватчики не ожидали таких прицельных атак по своим базам.

Собственно, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в одном из свежих интервью рассказал о проблемах, которые постигли российский флот.

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Где Россия просчиталась по Крыму

По словам спикера, тот факт, что оккупанты вынуждены выводили свои корабли, свидетельствует об их слабости и просчетах в стратегии. Вероятно, захватчики не надеялись на то, что Украина способна себя защищать.

Видимо, они (россияне – 24 Канал) не думали, что ответ может прилетать просто по Крыму, по их локациям. Или считали, что на тот момент у нас не было соответствующих систем вооружения, чтобы наносить огневое поражение в таком количестве.

Как констатировал Плетенчук, сейчас у России нет особого выбора. Оккупанты фактически вынуждены покидать Крым и перебазироваться в Новороссийск, который для этого не приспособлен – на этой базе не хватает причалов.

Они банально просчитались. И теперь им периодически выносят военную инфраструктуру, уничтожают пункты хранения, склады, пункты базирования, корабли непосредственно и штабы.

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Ранее представитель ВМС Плетенчук рассказывал, что около 25 тысяч квадратных километров Черного моря стали "серой зоной" из-за невозможности закрепления в акватории. Он отмечал, что корабли врага избегают Черного моря из-за рисков ударов.