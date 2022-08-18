Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, лавров не может просто так приехать в США по дипломатическому паспорту, поскольку находится под санкциями. Вполне возможно, что его развернут в аэропорту.

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Пусть едет в Бурунди

Фейгин не видит смысла, зачем США пускать лаврова на Генассамблею ООН. россия регулярно плюет на международные правила и развязывает войны. Его приезд туда вообще ничего не изменит.

Тем более что недавно приспешник путина шойгу рассказал о союзниках россии. Там много африканских стран, потому пусть туда и уезжает.

В любом случае у вас есть союзники – Бурунди-шмурунди. Езжайте туда. На Генеральной Ассамблее он и так ничего не решит. Ну, приедет, выступит. А что это изменит? Решения ООН они и так не выполняют,

– отметил Фейгин.

Он считает, что лавров не является дипломатом, который может обсуждать проблемы с партнерами благодаря методам дипломатии. Вопрос о войне в Украине и так контролирует путин. С лавровым вообще нет необходимости встречаться, поэтому Фейгин сомневается, что США выдадут ему визу.

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Напомним, Эстония запретила въезжать россиянам по шенгенской визе, которую они получили в их стране. Запрет был принят еще 11 августа, а с 18-го он вступил в силу. Теперь около 25 тысяч россиян с шенгенской визой не смогут въехать в Эстонию.