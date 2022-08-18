Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, лавров не може просто так приїхати в США за дипломатичним паспортом, адже перебуває під санкціями. Цілком можливо, що його розвернуть в аеропорту.

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Нехай собі їде в Бурунді

Фейгін не бачить сенсу, навіщо США пускати лаврова на Генасамблею ООН. росія регулярно плює на міжнародні правила і розв'язує війни. Його приїзд туди взагалі нічого не змінить.

Тим паче що нещодавно посіпака путіна шойгу розповів про союзників росії. Там багато африканських країн, тому нехай туди і їде.

В будь-якому випадку у вас є союзники – Бурунді-шмурунді. Їдьте туди. На Генеральній Асамблеї він і так нічого він не вирішить. Ну приїде, виступить. А що це змінить? Рішення ООН вони й так не виконують, – зазначив Фейгін.

Він вважає, що лавров перестав бути дипломатом, який може обговорювати проблеми з партнерами завдяки методам дипломатії. Питання щодо війни в Україні і так контролює путін. З лавровим взагалі немає потреби зустрічатися, тому Фейгін сумнівається, що США видадуть йому візу.

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Нагадаємо, Естонія заборонила в'їжджати росіянам по шенгенській візі, яку вони отримали в їхній країні. Заборону ухвалили ще 11 серпня, а від 18-го вона набула чинності. Тепер близько 25 тисяч росіян з шенгенською візою не зможуть в'їхати до Естонії.