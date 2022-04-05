Россияне имеют шанс снова оказаться "за железным занавесом" и без мировых достижений последних десятилетий. В том числе и путешествия за границу, куда не надо брать наличные, а можно рассчитаться банковской картой. Такого блага россияне лишены. Ведь после вторжения их армии в Украину, Visa и MasterCard прекратили обслуживать российские счета за границей. А часть российских банков была отрезана от SWIFT.

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Но россияне не готовы отказаться от возможности платить заграницу банковской картой. Правда для этого придется изготовить карточку российской платежной системы "Мир". Но и это сделать не так просто. Ведь для этих карточек нужны микрочипы, на которые в России дефицит. Все из-за того, что азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой после санкций.

Правда в платежной системе заявили, что они нашли поставщиков микрочипов в Китае. Но пока идет процесс сертификации.

Именно Китай может стать одной из стран, благодаря которой Россия будет пытаться обходить санкции. Правда это еще больше будет загонять Кремль в зависимость от Пекина. Уже сейчас некоторые российские банки выпускают карты в сотрудничестве с китайской платежной системой UnionPay, чтобы россияне могли покупать товар за рубежом.

Что касается банковских карт "Мир", то они работают только в некоторых банках Турции, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Грузии.