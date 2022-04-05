Росіяни мають шанс знову опинитися "за залізною завісою" та без світових досягнень останніх десятиліть. У тому числі й подорожі закордон, куди не треба брати готівку, а можна розрахуватися банківською карткою. Такого блага росіяни позбавлені. Адже після вторгнення їх армії до України, Visa і MasterCard припинили обслуговувати російські рахунки за кордоном. А частина російських банків була відрізана від SWIFT.

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Та росіяни не готові відмовитися від можливості платити закордон банківською карткою. Правда для цього доведеться виготовити картку російської платіжної системи "Мир". Але і це зробити не так просто. Адже для цих карток потрібні мікрочипи, на які в Росії дефіцит. Все через те, що азіатські виробники призупиняють виробництво через пандемію коронавірусу, а європейські постачальники припинили співпрацю з Москвою після санкцій.

Правда в платіжній системі заявили, що вони знайшли постачальників мікрочіпів у Китаї. Але поки триває процес сертифікації.

Саме Китай може стати однією з країн, завдяки якій Росія намагатиметься обходити санкції. Правда це ще більше заганятиме Кремль в залежність від Пекіна. Вже зараз деякі російські банки випускають картки у співпраці з китайською платіжною системою UnionPay, щоб росіяни могли купувати товар закордоном.

Щодо банківських карток "Мир", то вони працюють лише в деяких банках Туреччини, В'єтнаму, Вірменії, Узбекистану, Білорусі, Киргизстану, Таджикистану та Грузії.