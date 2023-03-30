Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, врагу не удастся выполнить задуманное даже при наличии почти полумиллиона тысяч наемников.

Смотрите также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

Что не учли оккупанты

Роман Свитан сообщил, что россияне сами не ожидали, что у них ничего не получится.

Они словно согласно всем формулам нагнали 400 тысяч человек вдоль линии фронта, опрокинули определенное количество техники, боеприпасов, а у них ничего не получается – карту возвышенностей просто не смотрели,

– объяснил он.

По его мнению, оккупанты не учли, что все украинские рубежи обороны на возвышенностях и фактически под прикрытием складчатых особенностей местности, рокадных путей.

"Местность в районе того же Донецкого и Луганского фронтов препятствует любому наступлению с Востока на Запад", – убежден Свитан.

По словам военного эксперта, российскую орду останавливает сама природа.

Когда россияне будут делать последние попытки наступления

Роман Свитан подчеркнул, что россияне буквально повсюду уперлись там, где пытались наступать. Это также заслуга украинских командиров и войск.

По его мнению, россияне, хоть и знают о своих мизерных шансах, впрочем еще имеют пыл, чтобы и дальше предпринимать попытки продвигаться вглубь страны.

"У них пошла в ход техника российская. Она стоит сейчас от дивизионного до армейского уровня на глубине от 50 до 100 км от линии фронта", – рассказал.

Военный эксперт резюмировал, что через несколько недель, когда этому будет способствовать погода, враг все же предпримет попытки применить технику на поле боя для своеобразного наступления.

Это такой последний бросок постараются сделать. Они не добьются никакого результата, потому что опять же столкнутся с теми же высотами, рубежами обороны,

– убежден он.

Свитан подытожил, что говорится о 40-50 тысячах военной техники и 430 тысячах живой силы, которая непременно будет уничтожена ВСУ.

Наступление россиян: основное