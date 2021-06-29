Как пишут российские СМИ, контрольными целями для комплексов ПВО выступили истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты.

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Испытания в оккупированном Крыму

К испытаниям привлекли экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота, а также авиационного соединения Южного военного округа.

Они провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Заметим, что накануне в Черном море стартовали международные военно-морские учения "Си Бриз". В этом году в них участвует вторая постоянная военно-морская группа НАТО.

Что известно о "Си Бриз 2021"

К учениям присоединится наибольшее количество стран-участниц за всю историю:

более 30 государств направят около 5 000 военнослужащих,

32 корабля,

40 летательных аппаратов,

18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

У россиян "подгорает"

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Дипломатическое представительство предупредило, что данные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют якобы "милитаристские настроения в Киеве".