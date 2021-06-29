Як пишуть російські ЗМІ, контрольними цілями для комплексів ППО виступили винищувачі Су-30СМ, Су-27, а також бомбардувальники Су-24 і бойові вертольоти.
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Випробування в окупованому Криму
До випробувань залучили екіпажі літаків і вертольотів Чорноморського флоту, а також авіаційного з'єднання Південного військового округу.
Вони провели тренування з дивізіонами зенітних ракетних систем С-400 і розрахунками самохідних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
Зауважимо, що напередодні в Чорному морі стартували міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз". Цьогоріч у них бере участь друга постійна військово-морська група НАТО.
Що відомо про "Сі Бриз 2021"
До навчань долучиться найбільша кількість країн-учасниць за всю історію:
- понад 30 держав направлять близько 5 000 військовослужбовців,
- 32 кораблі,
- 40 літальних апаратів,
- 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.
У росіян "підгоряє"
Раніше посольство Росії у Вашингтоні закликало США і їхніх союзників не відпрацьовувати військові дії в Чорному морі. Дипломатичне представництво попередило, що дані маневри підвищують ризики ненавмисних інцидентів і заохочують нібито "мілітаристські настрої в Києві".