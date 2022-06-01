Россия провоцирует голод в мире: как ее остановить

1 июня 2022 , 20:37
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Тарас Качка

Источник:

фейсбук Тараса Качки

Упрямство и настойчивость уничтожения моста в Затоке – это позиция России в отношении продовольственной безопасности: разрушение, голод и обман.

Выход есть

Лишь одно спасет мир от голода: патрулирование Черного моря военными кораблями, которые будут охранять морские пути от России.

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Историю не обманешь

Этот лиман торговал пшеницей тысячелетиями. И еще тысячелетие будет.

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео:

 

 

Автор: Тарас Качка