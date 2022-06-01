Россия провоцирует голод в мире: как ее остановить
1 июня 2022 , 20:37Читати новину українською
Источник:фейсбук Тараса Качки
Упрямство и настойчивость уничтожения моста в Затоке – это позиция России в отношении продовольственной безопасности: разрушение, голод и обман.
Выход есть
Лишь одно спасет мир от голода: патрулирование Черного моря военными кораблями, которые будут охранять морские пути от России.
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Историю не обманешь
Этот лиман торговал пшеницей тысячелетиями. И еще тысячелетие будет.
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