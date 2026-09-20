Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия проводит атаки на Украину с помощью реактивных БПЛА: где сейчас существует угроза
20 сентября, 22:22
1
Обновлено - 22:24, 20 сентября

Россия проводит атаки на Украину с помощью реактивных БПЛА: где сейчас существует угроза

Даниил Жоров

В ночь на 21 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.

Где сейчас угроза?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

 

 

22:26, 20 сентября

Реактивный БПЛА в районе Чернобыля, курс на запад.

22:20, 20 сентября

КАБы на Донецкую область.