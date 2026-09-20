Россия проводит атаки на Украину с помощью реактивных БПЛА: где сейчас существует угроза

В ночь на 21 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте. Где сейчас угроза? Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте 22:26, 20 сентября Реактивный БПЛА в районе Чернобыля, курс на запад. 22:20, 20 сентября КАБы на Донецкую область.