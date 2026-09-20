20 сентября, 22:22
Обновлено - 22:24, 20 сентября
Россия проводит атаки на Украину с помощью реактивных БПЛА: где сейчас существует угроза
В ночь на 21 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.
Где сейчас угроза?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
22:26, 20 сентября
Реактивный БПЛА в районе Чернобыля, курс на запад.
22:20, 20 сентября
КАБы на Донецкую область.