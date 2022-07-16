россия пытается дискредитировать Зеленского в Германии: передала СМИ фейковый материал

российские спецслужбы провели очередную кампанию по дискредитации Украины в информационном поле Германии. В этот раз они обвинили президента Владимира Зеленского.

Цель оккупантов – уменьшить международную поддержку Украины. Для этого российские спецслужбы передали журналистам немецкого издания Deutschland-Kurier материалы, которые они якобы "нашли" в отделении СБУ в Мариуполе.

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Детали подрывной кампании россиян

Статью опубликовали под заголовком "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?". В тексте говорится о том, что украинские спецслужбы якобы контролировали работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Чтобы распространить статью среди немцев в социальных сетях, оккупанты привлекли свою "фабрику фейков". Управляет ею алексей гореславский. До 2020 года он являлся заместителем председателя управления общественными проектами администрации президента россии. Сегодня оккупант работает руководителем организаций, непосредственно вовлеченных в ведение информационной войны на европейском направлении.

Для создания впечатления обширного обсуждения темы, "фабрика фейков" подготовила стандартные "комментарии", которые распространяются под публикациями материала в соцсетях,

– рассказали в разведке.

В частности, боты, которые притворялись гражданами Германии, писали, что не понимают, почему их власть до сих пор поддерживает Киев, жаловались, что поддержка Украины повлекла за собой экономическую катастрофу. Они открыто заявляли о поддержке владимира путина и распространяли традиционный кремлевский тезис о том, что Украиной "управляют" на Западе. Все остальные подставные комментарии были в том же духе.

Украинская разведка подчеркнула, что россия ведет гибридную войну против Украины уже много лет. Вражеские спецслужбы "покупают" лояльных журналистов, экспертов и политиков.

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