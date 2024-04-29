Об этом заявил президент Владимир Зеленский 29 апреля во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

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Зеленский отметил, что мировые лидеры имеют все необходимые для противодействия российским войскам.

Россияне используют время

Зеленский подчеркнул, что у мировых лидеров есть все необходимые средства для противодействия российским войскам.

Российская армия сейчас пытается использовать в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставок от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки,

– объяснил глава государства.

По словам Зеленского, оперативность в снабжении буквально означает стабилизацию фронта. Артиллерия 155-го калибра, дальнобойное оружие, противовоздушная оборона, системы Patriot – все это есть у партнеров и это то, что должно сейчас работать в Украине для уничтожения российских террористических амбиций.

Столтенберг прибыл в Киев: коротко