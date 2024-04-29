Об этом заявил президент Владимир Зеленский 29 апреля во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
Читайте также Украина ждет встречного шага от ЕС и НАТО: Зеленский анонсировал важные события
Зеленский отметил, что мировые лидеры имеют все необходимые для противодействия российским войскам.
Россияне используют время
Зеленский подчеркнул, что у мировых лидеров есть все необходимые средства для противодействия российским войскам.
Российская армия сейчас пытается использовать в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставок от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки,
– объяснил глава государства.
По словам Зеленского, оперативность в снабжении буквально означает стабилизацию фронта. Артиллерия 155-го калибра, дальнобойное оружие, противовоздушная оборона, системы Patriot – все это есть у партнеров и это то, что должно сейчас работать в Украине для уничтожения российских террористических амбиций.
Столтенберг прибыл в Киев: коротко
- Президент Украины приветствовал генерального секретаря НАТО в Украине. Он подчеркнул, что это третий визит Йенса Столтенберга с начала полномасштабного вторжения.
- Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно будет в Альянсе, ведь невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины.
- Президент сообщил, что вместе с генсеком НАТО обсудил инициативу создания специального фонда для поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро. Фонд будет предусматривать помощь сроком на 5 лет.