Про це заявив президент Володимир Зеленський 29 квітня під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

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Росіяни використовують час

Зеленський наголосив, що світові лідери мають усі необхідні засоби для протидії російським військам.

Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки,

– пояснив глава держави.

За словами Зеленського, оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-го калібру, далекобійна зброя, протиповітряна оборона, системи Patriot – усе це є у партнерів і те, що має зараз працювати в Україні для знищення російських терористичних амбіцій.

Столтенберг прибув до Києва: коротко