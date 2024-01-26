Почему ЕС по уровню военной промышленности далеко даже от КНДР

Российское руководство продолжает манипулировать вокруг надежд западных элит завершить конфликт с московитами "малыми ресурсами".

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С начала полномасштабной войны в Украине на Западе постоянно повторяют, что их ресурсы несоразмерны с российскими, поэтому у россиян нет никаких шансов в противостоянии с Западом. Теоретически это да, но пока это существует как потенциал, ибо Запад не вовлек в военное производство и малую часть собственного потенциала.

Классический пример– провал европейского проекта по производству миллиона боеприпасов для украинских орудий в год. Как оказалось, сейчас европейская промышленность вся вообще не может догнать по уровням военного производства даже КНДР? Почему?

Ибо КНДР постоянно готовится к войне, а Евросоюз считал, что после 1991 года они точно воевать ни с кем не будут. Максимум– пришлют ограниченный контингент в условный Ирак.

Реальность оказалась другой, однако долгое время они предпочитали отвергать эту реальность. Да, теоретически Запад может "стереть" российского агрессора, если напряжет усилие. Но напрягать их они не торопятся.

Российская сторона постоянно эффективно этим манипулирует. Россия последовательно продвигает тезис, что война– это дело только Украины, что у них очень ограниченные цели, что они просто хотят забрать кусок украинской территории и больше им ничего не нужно.

Сдвиг настроений на Западе начался

В последнее время на Западе все же наблюдается смещение настроений. Страны Балтии объединяются, чтобы вместе обороняться от российской агрессии, в частности, путем строительства линий укреплений. Руководство НАТО в Европе предупреждает европейцев об угрозе войны. В европейских СМИ выходят публикации со схемами нападения на страны НАТО – так же, как выходили публикации об агрессии против Украины.

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Запад готовят к тому, что угроза – серьезная, и нужно выходить из состояния сна и мобилизовывать ресурсы. Понятно, что если они эти же ресурсы мобилизуют, то у российского агрессора шансов на успех станет меньше.

Потому игра продолжается. Главная цель публикаций о "готовности Путина к переговорам" – дать западным политикам повод снова откладывать важные решения. Они же больше всего боятся принимать серьезные решения. Лучше не делать ничего.

Сейчас идет обсуждение в Конгрессе США вопроса помощи для Украины. Теперь какой-то конгрессмен прочтет о "готовности" Путина, и будет кричать, что денег Украине давать не нужно. Мол, лучше все сейчас "заморозить" и успокоиться. Он будет считать себя очень умным.

Русский блеф

Немного о самой модели НАТО в обмен на территории и почему это блеф. Представим себе чисто теоретически, что Украина и Запад на это согласны. Есть ли в мире кто-то, кто принимает решение за НАТО? Правильный ответ – нет. Решения принимаются всеми правительствами и парламентами всех членов НАТО. Видели, как сложно вступала в НАТО Швеция? Швеция, что не имеет никаких проблем с территориями, с экономикой, с военным потенциалом.

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Представьте себе, как будет вступать Украина? С оккупированной частью территорий? Но главное не это. НАТО уже не кажется столь надежной защитой, как это было вчера. Ведь никто не может гарантировать, что США с 2025 года будут поддерживать соответствующее внимание этому союзу.

Поэтому все эти разговоры– это сугубо для того, чтобы деморализовать западных политиков, давать им поводы откладывать важные решения и дальше, давая возможность русским агрессорам находить себе новых союзников и расширять свой военный потенциал.