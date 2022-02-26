Россия пытается оккупировать Украину, – Михаил Федоров обратился к Маску за помощью

Украина продолжает неистово защищаться от российского агрессора. Украинцы активно обращаются к мировому сообществу за помощью. Министр цифровой трансформации Украины обратился к Илону Маску.

Михаил Федоров подчеркнул, что пока миллиардер Илон Маск прилагает все усилия для колонизации Марса, Россия – пытается оккупировать Украину.

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Министр цифровой трансформации Украины обратился к Илону Маска

Михаил Федоров добавил, что россияне активно бомбят детские сады и больницы, пока его ракеты успешно приземляются из космоса.

Мы нуждаемся в поддержке,

– написал министр Маску.

Федоров попросил американского бизнесмена поскорее прошу предоставить Украине станции Starlink и доступ к спутниковому Интернету. Кроме того, украинский чиновник призвал Илона Маска обратиться в Россию, поскольку многие россияне, которые способны думать, уважают бизнесмена.

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