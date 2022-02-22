Соответствующее заявление в сети сделал министр юстиции Денис Малюська. Он также попросил украинцев в течение следующих недель не реагировать эмоционально на "сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем".
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Россия пытается поднять бунты в тюрьмах Украины
По оперативной информации, Россия пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире,
– сообщил Малюська.
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