Они заявляют, что Владимир Путин таки принял соответствующее решение. Вопрос-де только в масштабах вторжения и в дате.

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Замахнется Путин только на Донбасс, или все-таки на всю Левобережную Украину, или даже попытается проглотить всю украинскую территорию. Остается вопрос, когда именно он это сделает: либо вторжение произойдет уже во вторник (22 февраля 2022 года), либо в среду (23 февраля в "день защитника отечества").

Есть несколько сценариев развития событий

Или этого не произойдет вообще никогда, учитывая, что дипломаты и иностранные лидеры не прекращают своих попыток отговорить Путина от этой страшной его ошибки, которой станет новая война.

Давайте об обеих сценариях сейчас подробно – какие мы видим свидетельства подготовки к вторжению и какие мы видим показания работы дипломатов.

К сожалению, есть многочисленные новые подтверждения, что Россия продолжает накапливать свои войска у наших границ. В частности, это и спутниковые фотографии, обнародованные CNN от частной аналитической компании Maxmar, которая на этом специализируется.



Россия продолжает скапливать свои войска на территории Украины / Фото Maxar Technologies

Там видно, что колонны российской бронетехники подтягивают уже не просто к каким-то военным частям или лагерям, а просто в чистое поле к украинским границам.

Также есть сообщения от журналистов-расследователей из Conflict Intelligence Team, которые говорят, что характер движения российской бронетехники у украинской границы резко изменился.

Формирование боевых порядков батальонных тактических групп

До сих пор ее везли на железнодорожных платформах и грузовиках, но теперь она уже двигается своим ходом. Это может свидетельствовать о завершении передислокации и формировании боевых порядков батальонных тактических групп.

Также есть многочисленные фотографии и видео из соцсетей, где сами россияне сообщают о колоннах техники, которые разворачиваются в сторону Украины.

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Есть "забавные" доказательства концентрации живой силы противника. Речь идет о том, что срочников и контрактников размещают возле украинских границ, где только можно.

То есть не только передислокация российских войск к нашим границам идет по полной программе (Россия уже даже не пытается делать вид, что это для учений), а уже происходит развертывание боевых порядков российской армии для наступления в Украину.

Полный выпуск "Pro новости" за 21 февраля: смотрите видео (начало темы с 50 секунды)

Россия активно распространяет фейки

Также полным ходом идет информационная кампания с оправданием вторжения. Речь идет о ряде ложных новостей:

якобы обстреляли украинскими войсками мирные населенные пункты Донбасса и даже России;

фейки о наступлении Вооруженных сил Украины;

фейки об украинских диверсионно-разведывательных группах, которые вторгаются уже не только на территорию боевиков, но заходят даже и в Россию;

якобы расстрелянный пограничный пункт на российской территории;

якобы о вторжении украинской ДРГ в Ростовскую область, что туда даже 2 бронемашины ВСУ заехали ДРГ эвакуировать, когда российские пограничники ее обнаружили и тому подобное.

Все, конечно, шито белыми нитками и представляет собой сплошные выдумки. Однако эта ложь льется от России уже в промышленных масштабах.

"Показушная" эвакуация мирного населения

Признаком информационной кампании в оправдание вторжения является также "показушная" эвакуации мирного населения с оккупированных территорий.

Эти эвакуации объявили якобы как реакцию на наступление ВСУ и усиление обстрелов со стороны Украины, но криворукие россияне даже не смогли этот фейк слепить как следует.

Оказалось, что видеообращение лидеров донбасских боевиков об эвакуации записали еще за несколько дней до того. То есть это совсем не реакция на что-либо, а заранее спланированная акция.

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В Россию фактически принудительно вывезли теперь более 60 тысяч женщин и детей. Впрочем, в России лишь немногих из них заселили в более-менее приличные условия:

или срочно расконсервированные санатории (не приспособленные, конечно, к пребыванию там зимой);

или спортивные залы школ и стадионы (где условия пребывания, конечно, назвать комфортными язык не поворачивается).

Однако даже с такими условиями повезло не всем, то другие или вынуждены были ночевать в холодных автобусах, или же собственным ходом теперь пытаются вернуться домой.

На оккупированных территориях насильственная мобилизация мужчин и детей: смотрите видео

Однако надо понимать, что все многочисленные сообщения об обстрелах, "наступлении ВСУ" и о "бегущих в Россию беженцах" являются ничем иным, кроме как поиском оправданий российскому вторжению.

Россия делала это с Грузией

Более того, абсолютно все это Россия делала с Грузией в 2008 году. Там также эвакуировали "мирных жителей Осетии", так же рассказывали об "обстрелах, которые делает грузинская армия".

Тогда это сработало. Все тогдашние фейки стали оправданием и объяснением, почему российская регулярная армия ворвалась в Грузию. Кремль назвал это миротворческой миссией по принуждению официального Тбилиси к миру.

Теперь один в один это повторяют с Украиной. Москва с помощью фейков и провокаций выставляет нас "агрессорами", якобы это мы готовы атаковать "молодые республики", и что это от Вооруженных сил Украины бегут беженцы.

Значит, мол, России и не остается ничего другого, кроме как вмешаться в ситуацию и устроить в Украине "миротворческую миссию".

Россия продолжает распространять фейки по Украине / Фото Getty Images

У Москвы уже есть пример с накатанным сценарием и накопленные средства для вторжения на наших границах. Путину остается отдать финальный приказ.

США призвали своих граждан избегать скоплений

Наши американские союзники сообщили своим гражданам (тем, кто сейчас находится в России), чтобы они по возможности избегали мест массового скопления людей.

Так как российская ФСБ может хоть и в Москве совершить теракт, чтобы потому в этом обвинить "украинских националистов" и чтобы это, мол, стало "окончательной каплей", от которой терпение Путина лопнет и он вынужден будет отдать приказ о силовом принуждении Украины к миру.

О признании Россией боевиков и что в голове у Путина – смотрите в полном выпуске Pro новости на ютубе 24 канала.