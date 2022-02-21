Его глава Кремля активно применяет последние 2 дня. Об этом в эфире 24 канала заметил российский публицист Андрей Пионтковский.
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Пионтковский: Военный рычаг идет в ход
По его словам, все фейковые террористические акты, взрыв на химическом заводе, "уничтожение" диверсантов – так "грубо" подано, что Россия даже не пытается быть убедительной.
Военный рычаг уже идет в ход. Понятно, что Путин принял решение об очень серьезной эскалации,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что единственный оставшийся вопрос, будут ли это некоторые военные акции в рамках Донбасса или, как предупредила американская разведка, полномасштабное наступление.
Пионтковский об эскалации на Донбассе: смотрите видео
Пионтковский отметил, что остаются надежды, что агрессивные действия России будут достаточными для того, чтобы мир ввел полные, как обещает, адские, беспрецедентные полномасштабные санкции.
Россия усиливает агрессию против Украины: главное
- Компания Maxar показала новые спутниковые фотографии, свидетельствующие об активизации российских подразделений рядом с северо-восточной границей Украины. В то же время, как отмечает компания, находившиеся в гарнизонах части начали занимать полевые позиции.
- Иностранные СМИ сообщают, опираясь на разведку и военных аналитиков, что цель нападения России – это оцепление и капитуляция украинской армии.
- Британские аналитики называют фактор, который может испортить все планы Путина. Речь идет о супермотивированных в защиту Родины украинцах. Вооруженные силы и даже гражданские уже вооружились и не планируют сдаваться.
- Кремль не перестает устраивать провокации на Донбассе и обвиняет в атаках украинскую армию.