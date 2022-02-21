Его глава Кремля активно применяет последние 2 дня. Об этом в эфире 24 канала заметил российский публицист Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: Военный рычаг идет в ход

По его словам, все фейковые террористические акты, взрыв на химическом заводе, "уничтожение" диверсантов – так "грубо" подано, что Россия даже не пытается быть убедительной.

Военный рычаг уже идет в ход. Понятно, что Путин принял решение об очень серьезной эскалации,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что единственный оставшийся вопрос, будут ли это некоторые военные акции в рамках Донбасса или, как предупредила американская разведка, полномасштабное наступление.

Пионтковский об эскалации на Донбассе: смотрите видео

Пионтковский отметил, что остаются надежды, что агрессивные действия России будут достаточными для того, чтобы мир ввел полные, как обещает, адские, беспрецедентные полномасштабные санкции.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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