Його глава Кремля активно застосовує останні 2 дні. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Піонтковський: Військовий важель іде в хід

За його словами, всі фейкові терористичні акти, вибух на хімічному заводі, "знищення" диверсантів – так "грубо" подано, що Росія навіть не намагається бути переконливою.

Військовий важель вже іде в хід. Зрозуміло, що Путін ухвалив рішення про дуже серйозну ескалацію,

– наголосив Піонтковський.

Він зауважив, що єдине запитання, яке залишилося, чи це будуть деякі воєнні акції в межах Донбасу чи, як попередила американська розвідка, повномасштабний наступ.

Піонтковський про ескалацію на Донбасі: дивіться відео



Піонтковський відзначив, залишаються надії, що агресивні дії Росії будуть достатніми для того, аби світ запровадив повні, як обіцяє, пекельні, безпрцедентні повномасштабні санкції.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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