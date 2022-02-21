Його глава Кремля активно застосовує останні 2 дні. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Піонтковський: Військовий важель іде в хід
За його словами, всі фейкові терористичні акти, вибух на хімічному заводі, "знищення" диверсантів – так "грубо" подано, що Росія навіть не намагається бути переконливою.
Військовий важель вже іде в хід. Зрозуміло, що Путін ухвалив рішення про дуже серйозну ескалацію,
– наголосив Піонтковський.
Він зауважив, що єдине запитання, яке залишилося, чи це будуть деякі воєнні акції в межах Донбасу чи, як попередила американська розвідка, повномасштабний наступ.
Піонтковський про ескалацію на Донбасі: дивіться відео
Піонтковський відзначив, залишаються надії, що агресивні дії Росії будуть достатніми для того, аби світ запровадив повні, як обіцяє, пекельні, безпрцедентні повномасштабні санкції.
Росія посилює агресію проти України: головне
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- Іноземні ЗМІ повідомляють, опираючись на розвідку й військових аналітиків, що ціль нападу Росії – це оточення та капітуляція української армії.
- Британські аналітики називають фактор, який може зіпсувати всі плани Путіна. Мовиться про супермотивованих на захист Батьківщини українців. Збройні сили та навіть цивільні вже озброїлися та не планують здаватися.
- Кремль не припиняє влаштовувати провокації на Донбасі та звинувачує в атаках українську армію.