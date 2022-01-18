Об этом известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров рассказал в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он отметил, что для Путина Украина – это отвратительное детище белорусских договоренностей.
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В частности, независимая Украина для него предусматривает такую опасность, что с этим он готов бороться.
Украина – это не конечная цель. Все равно есть другие возможности. Не будем забывать о русскоязычном сообществе в Нарве (город в Эстонии – 24 канал).
По его словам, не стоит верить тем, кто уверяет, что Путин никогда не будет рисковать нападать на страну НАТО.
"Список того, что Путин "никогда не сделает" – он уже бесконечен. Пора перестать говорить о том, что он этого не сделает. Будем считать, что он может это сделать и к этому готовимся", – подытожил Каспаров.