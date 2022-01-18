Об этом известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров рассказал в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он отметил, что для Путина Украина – это отвратительное детище белорусских договоренностей.

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В частности, независимая Украина для него предусматривает такую опасность, что с этим он готов бороться.

Украина – это не конечная цель. Все равно есть другие возможности. Не будем забывать о русскоязычном сообществе в Нарве (город в Эстонии – 24 канал). Гарри Каспаров Российский оппозиционный политик

По его словам, не стоит верить тем, кто уверяет, что Путин никогда не будет рисковать нападать на страну НАТО.

"Список того, что Путин "никогда не сделает" – он уже бесконечен. Пора перестать говорить о том, что он этого не сделает. Будем считать, что он может это сделать и к этому готовимся", – подытожил Каспаров.