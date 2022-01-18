Об этом рассказал известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он заметил, что человек не может здраво мыслить, находясь у власти уже третий десяток лет.

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"Как оценивает Путин свои ультиматумы? Если иметь здравый смысл – конечно, их принять невозможно. Однако кто сказал, что диктатор, находящийся у власти десятки лет, его имеет?" – сказал Каспаров.

Почему Путин Каспарову напоминает Гитлера

Оппозиционер вспомнил ситуацию 1939 года, когда Гитлер был шокирован тем, что Англия и Франция объявили войну за Польшу.

Он думал, мол, Чехословакию сдали, так почему не дают Польшу? На самом деле диктатор теряет абсолютное ощущение реальности. Гитлер был у власти тогда 6 лет, а Путин – уже третий десяток лет. Гарри Каспаров Российский оппозиционный политик

Он предположил, что пока Путину все сходило с рук, он мог подумать, что и это сойдет.

"Это – одна из версий, я не утверждаю, что так и было. В целом мне кажется, что оценка мира глазами Путина очень искажена, учитывая бесконечно долгое время нахождения у власти и ту информацию, которую ему процеживают подопечные", – подытожил Каспаров.

Полное интервью с Гарри Каспаровым в программе "Первые лица" смотрите сегодня, 18 января, в 16:00 на 24 канале. Не пропустите!