Такое мнение высказал известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он считает, что Путин приступил к реализации своих страшных планов.

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"Можем вспомнить разговоры середины первого десятилетия правления Путина. Постоянно говорили, если не Путин – будет гораздо хуже. Это миф, что вместо Путина придут какие-то фашисты. Мы говорили, что фашизм в России будет именно с Путиным. Однако это было бесполезно", – вспомнил Каспаров.

По его словам, такое игнорирование действий Путина привело к худшему.

Укрепившись, Путин приступил к реализации своих страшных планов, но они связаны не только с повесткой дня, но и с укреплением мафиозного государства. Я говорил, что во всех странах есть мафия, но в России мафия имеет свое государство. Гарри Каспаров Российский оппозиционный политик

Он добавил, что для Путина и его окружения сохранение власти – это вопрос сохранения сумасшедших капиталов, которые были созданы за российские ресурсы и тотальную коррупцию. Сначала в России, а потом это распространилось по всему миру.

Полное интервью с Гарри Каспаровым в программе "Первые лица" смотрите сегодня, 18 января, в 16:00 на 24 канале. Не пропустите!

Последние заявления Кремля

Как сообщило американское издание NYT, Россия пугала США размещением ядерных ракет вблизи их территории.

Однако в Кремле во всем обвиняют Запад. Они заявили, что НАТО "вторгается" в Украину.

Российский министр Сергей Лавров пожаловался, что Европа выполняет "хотелки" Украины, а не России.

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