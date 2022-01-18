Про це розповів відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він зауважив, що людина не може здорово мислити, перебуваючи при владі вже третій десяток років.

До теми Путін приступив до реалізації своїх страшних планів, – Каспаров

"Як оцінює Путін свої ультиматуми? Якщо мати здоровий глузд – звісно, їх прийняти неможливо. Однак хто сказав, що диктатор, який перебуває при владі десятки років, його має?" – сказав Каспаров.

Чому Путін Каспарову нагадує Гітлера

Опозиціонер згадав ситуацію 1939 року, коли Гітлер був шокований тим, що Англія і Франція оголосили війну за Польщу.

Він думав, мовляв, Чехословаччину здали, то чому не дають Польщу? Насправді диктатор втрачає абсолютне відчуття реальності. Гітлер був при владі тоді 6 років, а Путін – вже третій десяток років. Гаррі Каспаров Російський опозиційний політик

Він припустив, що поки Путіну все сходило з рук, він міг подумати, що і це зійде.

"Це – одна з версій, я не стверджую, що так і було. В цілому мені здається, що оцінка світу очима Путіна дуже викривлена, зважаючи на нескінченно довге перебуває при владі і ту інформацію, яку йому проціджують підопічні", – підсумував Каспаров.