Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Какая тактика России

Отмечается, что кремлевские чиновники используют нарративы о боевых действиях и удары ВСУ по территории России, чтобы оправдать отказ от мирных переговоров с Украиной и продолжение войны перед внутренней аудиторией.

Аналитики Института изучения войны в качестве примера в отчете привели обстрел газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области в ночь на 21 марта. В Генштабе ВСУ отрицали причастность к удару украинских военных, однако Кремль обвиняет в инциденте именно украинскую сторону.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отрицание Украиной подрыва станции "демонстрирует, насколько можно верить и доверять" украинским чиновникам.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова спросила, как США будут "управлять" Украиной, учитывая якобы нарушение Киевом моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры – механизма, который еще должен быть окончательно заключен и внедрен.

Комментарии Пескова и Захаровой являются попыткой возродить нарратив о том, что Украина является агрессором в этой войне, что она действует только под руководством или давлением Запада, а также что война в Украине – экзистенциальный риск для России, на который Москва должна ответить,

– пишут в ISW.

Аналитики ISW также отмечают, что российские власти возродили нарративы, обвиняющие ВСУ в атаках на российские атомные электростанции и совершении военных преступлений против гражданских россиян, чтобы подорвать доверие к Украине и усилить вымышленную экзистенциальную угрозу для внутренней аудитории.

Так, 21 марта следственный комитет России обнародовал резюме текущих уголовных расследований, дел и приговоров, вынесенных украинским солдатам и высокопоставленным командирам за якобы нанесение ударов по Курской атомной электростанции (АЭС) и гражданскому населению.

ISW оценивал, что Кремль готовится активизировать нарративы с обвинением украинских войск в военных преступлениях в Курской области, чтобы дискредитировать украинскую армию, подорвать поддержку Украины Западом и испортить или затянуть переговоры по предложениям о временном прекращении огня,

– говорится в отчете.

В Институте изучения войны указали, что на протяжении всей полномасштабной войны, Кремль последовательно продвигал указанные нарративы, пытаясь отвлечь внимание от действий России.

Аналитики подчеркнули, что войска России совершили многочисленные военные преступления на поле боя и на временно оккупированных территориях Украины, милитаризировали и поставили под угрозу катастрофы Запорожскую АЭС. В отчете также напомнили, что 14 февраля российский "Шахед" повредил укрытие над разрушенным реактором №4 Чернобыльской АЭС.

Учитывая эти факты, в американском Институте изучения войны указывают, что Кремль может попытаться использовать свои нарративы, которые ложно изображают Украину как такую, что безрассудно ставит под угрозу российские атомные элестростанции и является опасным оператором ЗАЭС.

"Это нужно для ухудшения американо-украинских двусторонних переговоров, учитывая недавние официальные заявления Вашингтона и Украины о возможном участии США в украинской энергетической инфраструктуре, включая оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию", – говорится в отчете ISW.