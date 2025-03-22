Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Яка тактика Росії

Зазначається, що кремлівські чиновники використовують наративи про бойові дії й удари ЗСУ по території Росії, щоб виправдати відмову від мирних переговорів з Україною та продовження війни перед внутрішньою аудиторією.

Аналітики Інституту вивчення війни в якості прикладу у звіті навели обстріл газовимірювальної станції "Суджа" на Курщині в ніч на 21 березня. У Генштабі ЗСУ заперечили причетність до удару українських військових, однак Кремль звинувачує в інциденті саме українську сторону.

Так, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що заперечення Україною підриву станції "демонструє, наскільки можна вірити та довіряти" українським чиновникам.

Речниця зовнішньополітичного відомства Росії Марія Захарова запитала, як США будуть "керувати" Україною, з огляду на нібито порушення Києвом мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури – механізму, який ще має бути остаточно укладений і впроваджений.

Коментарі Пєскова та Захарової є спробою відродити наратив про те, що Україна є агресором у цій війні, що вона діє лише під керівництвом або тиском Заходу, а також що війна в Україні – екзистенційний ризик для Росії, на який Москва повинна відповісти,

– пишуть в ISW.

Аналітики ISW також зазначають, що російська влада відродила наративи, що звинувачують ЗСУ в атаках на російські атомні електростанції та скоєнні воєнних злочинів проти цивільних росіян, щоб підірвати довіру до України та посилити вигадану екзистенційну загрозу для внутрішньої аудиторії.

Так, 21 березня слідчий комітет Росії оприлюднив резюме поточних кримінальних розслідувань, справ та вироків, винесених українським солдатам і високопоставленим командирам за начебто завдання ударів по Курській атомній електростанції (АЕС) і цивільному населенню.

ISW оцінював, що Кремль готується активізувати наративи зі звинуваченням українських військ у воєнних злочинах в Курській області, щоб дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути переговори щодо пропозицій щодо тимчасового припинення вогню,

– йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни вказали, що впродовж усієї повномасштабної війни, Кремль послідовно просував зазначені наративи, намагаючись відвернути увагу від дій Росії.

Аналітики підкреслили, що війська Росії скоїли численні воєнні злочини на полі бою та на тимчасово окупованих територіях України, мілітаризували та поставили під загрозу катастрофи Запорізьку АЕС. У звіті також нагадали, що 14 лютого російський "Шахед" пошкодив укриття над зруйнованим реактором №4 Чорнобильської АЕС.

З огляду на ці факти, в американському Інституті вивчення війни вказують, що Кремль може спробувати використати свої наративи, які неправдиво зображують Україну як таку, що нерозважливо ставить під загрозу російські атомні електростанції та є небезпечним оператором ЗАЕС.

"Це потрібно для погіршення американсько-українських двосторонніх переговорів, з огляду на нещодавні офіційні заяви Вашингтона та України про можливу участь США в українській енергетичній інфраструктурі, включно з окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією", – йдеться у звіті ISW.