Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут все большие потери, россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине,
– написал Николенко.

Мотив россии очевиден

Он призвал украинцев не доверять такой информации, потому что страна-агрессор имеет целью остановить поставки вооружения.

"Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины", – добавили в МИД.

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