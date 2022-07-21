Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут все большие потери, россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине,

– написал Николенко.

Мотив россии очевиден

Он призвал украинцев не доверять такой информации, потому что страна-агрессор имеет целью остановить поставки вооружения.

"Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины", – добавили в МИД.

В ближайшее время Украина может получить еще больше тяжелого вооружения

В ОП сообщали, что украинские лидеры пытаются максимально нарастить поставки оружия в страну. Ведь чем больше оружия – тем скорее победа. Украинская сторона контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном по поводу того, как ускорить поставки тяжелого вооружения.

Кроме дополнительных 4 HIMARS, пообещали еще "много сюрпризов".

Кроме того, новый пакет военной помощи для Украины обнародовали и Великобритании – в ближайшие недели ВСУ передадут 50 тысяч артиллерийских снарядов и беспилотники.

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