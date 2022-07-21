Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська зазнають усе більших втрат, росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні,
– написав Ніколенко.
Мотив росії очевидний
Він закликав українців не довіряти такій інформації, бо країна-агресор має на меті зупинити постачання озброєння.
"Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України", – додали у МЗС.
Найближчим часом Україна може отримати ще більше важкого озброєння
- В ОП повідомляли, що наразі українські лідери намагаються максимально наростити постачання зброї до країни. Адже чим більше зброї – тим швидше перемога. Українська сторона контактує з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном щодо того, як пришвидшити поставки важкого озброєння.
- Тож окрім додаткових 4 HIMARS, пообіцяли ще "багато сюрпризів".
- Крім того, новий пакет військової допомоги для України оприлюднили і Великій Британії – протягом найближчих тижнів ЗСУ передадуть 50 тисяч артилерійських снарядів та безпілотники.
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