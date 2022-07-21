Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська зазнають усе більших втрат, росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні,

– написав Ніколенко.

Мотив росії очевидний

Він закликав українців не довіряти такій інформації, бо країна-агресор має на меті зупинити постачання озброєння.

"Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України", – додали у МЗС.

Найближчим часом Україна може отримати ще більше важкого озброєння

В ОП повідомляли, що наразі українські лідери намагаються максимально наростити постачання зброї до країни. Адже чим більше зброї – тим швидше перемога. Українська сторона контактує з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном щодо того, як пришвидшити поставки важкого озброєння.

Тож окрім додаткових 4 HIMARS, пообіцяли ще "багато сюрпризів".

Крім того, новий пакет військової допомоги для України оприлюднили і Великій Британії – протягом найближчих тижнів ЗСУ передадуть 50 тисяч артилерійських снарядів та безпілотники.

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