Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Увага У розвідці розповіли, які ракети ще залишились на озброєнні у росії

Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська зазнають усе більших втрат, росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні,
– написав Ніколенко.

Мотив росії очевидний

Він закликав українців не довіряти такій інформації, бо країна-агресор має на меті зупинити постачання озброєння.

"Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України", – додали у МЗС.

Найближчим часом Україна може отримати ще більше важкого озброєння

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