С начала полномасштабного наступления украинские военные уничтожили уже более 12 тысяч оккупантов. Несмотря на это Россия пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Россия осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.

В Генштабе также не исключают подготовку и проникновение диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

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