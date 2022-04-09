Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, Кремль пытается вовлечь нас в "Минск-3", потому что видит в этом путь к своему спасению в данной ситуации.

И наша главная задача – не обращать на это внимания и выдвигать свои требования в переговорном процессе, добиваться их выполнения и дальше делать все последовательно: мы сказали требование – они выполнили,

– заявил военный эксперт.

Жданов убеждает, что только в таком контексте мы можем продвигаться к мирному соглашению между Украиной и Россией. "Хотя я вообще не представляю, какое может быть мирное соглашение после того, что РФ совершила на территории нашей страны", – добавил Жданов.

Также, по мнению военного эксперта, есть вероятность того, что Россия не пойдет на вторую волну наступления на Донбассе, если они осознают угрозу потери боеспособности части армии.

Но это несет угрозу для нас. Если они втянут нас в переговорный процесс, мы можем остаться на тех позициях, на которых остановится активная фаза боевых действий. Главное не допустить этого,

– уверен Олег Жданов.

Военный эксперт считает, что не следует переходить к переговорам без военного разгрома на поле боя и без освобождения наших территорий военным путем или путем требования к РФ вывести все войска, иначе мы проигрываем.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью SkyNews признал, что Россия понесла "значительные потери" во время войны, а затем заявил, что война прекратится в ближайшие дни. Публицист Андрей Пионтковский говорит, что все эти заявления показывают, что Россия сейчас заинтересована в переговорах даже больше, чем Украина.

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