Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Кремль намагається втягнути нас у "Мінськ-3". бо бачать в цьому шлях до свого порятунку в даній ситуації.

І наше головне завдання – не звертати на це уваги та виставляти свої вимоги в переговорному процесі, добиватися їх виконання і далі робити все послідовно: ми сказали вимогу – вони виконали,

– заявив військовий експерт.

Жданов переконує, що тільки в такому контексті ми можемо просуватися до якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. "Хоча я взагалі не уявляю, яка може бути мирна угода після того, що РФ скоїла на території нашої країни", – додав Жданов.

Також, на думку військового експерта, є ймовірність, що Росія не піде на другу хвилю наступу на Донбасі, якщо вони усвідомлять загрозу втрати боєздатності частини армії.

Але це несе загрозу для нас. Якщо вони втягнуть нас у переговорний процес, то ми можемо залишитися на тих позиціях, на яких зупиниться активна фаза бойових дій. Головне не допустити цього,

– впевнений Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що не варто переходити до переговорів без воєнного розгрому на полі бою і без звільнення наших територій воєнним шляхом або шляхом вимоги до РФ вивести всі війська, інакше ми програємо.

До слова, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю SkyNews визнав, що Росія зазнала "значних втрат" під час війни, а потім заявив, що війна припиниться найближчими днями. Публіцист Андрій Піонтковський каже, що ці всі заяви показують, що Росія зараз зацікавлена у переговорах навіть більше, ніж Україна.

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