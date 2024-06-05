Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.

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Если говорить о "ворах в законе", то видим тенденцию относительно их попыток влиять и в определенной степени контролировать процессы в организованной преступности на территории Украины. На сегодня у нас достаточно инструментов для того, чтобы быть на шаг впереди и предотвращать любые попытки подорвать национальную безопасность и дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, в начале полномасштабного вторжения проводили отработки в определенных регионах страны, где мы понимали, что через связи с криминалитетом может быть расшатывание ситуации на тех территориях,

– заявил Рубель.

Он также добавил, что полиция следит за тем, что происходит в криминальном мире, а особенно – за действиями его "руководителей". К примеру, есть такой "вор в законе" – Захарий Калашов ("Шакро Молодой", самый авторитетный "вор" на территории всего постсоветского пространства, – ред.).

В марте 2024 года он был досрочно освобожден из тюрьмы в России и планировал дестабилизировать ситуацию в украинских тюрьмах – поддержать РФ, так сказать.

"Мы понимаем, что он в тесной связи с российскими спецслужбами, потому что так просто он бы не вышел из тюрьмы. Россияне через него хотели повлиять на наши тюрьмы, банально, сделать бунты в СИЗО, в колониях. Сработали на опережение и этого не получилось – мы полностью контролируем эту ситуацию", – подчеркнул начальник Департамента стратегических расследований.