Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв'ю РБК-Україна.

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Якщо говорити про "ворів в законі", то бачимо тенденцію щодо їхніх спроб впливати та певною мірою контролювати процеси в організованій злочинності на території України. На сьогодні у нас достатньо інструментів для того, щоб бути на крок попереду і запобігати будь-яким спробам підірвати національну безпеку та дестабілізувати ситуацію в країні. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення проводили відпрацювання у певних регіонах країни, де ми розуміли, що через зв’язки з криміналітетом може бути розхитування ситуації на тих територіях,

– заявив Рубель.

Він також додав, що поліція слідкує за тим, що відбувається у кримінальному світі, а особливо – за діями його "очільників". До прикладу, є такий "вор в законі" – Захарій Калашов ("Шакро Молодой", найавторитетніший "вор" на території всього пострадянського простору, – ред.).

У березні 2024 року він був достроково звільнений із тюрми у Росії і планував дестабілізувати ситуацію в українських в’язницях – підтримати РФ, так би мовити.

"Ми розуміємо, що він у тісному зв'язку з російськими спецслужбами, тому що так просто він би не вийшов з в'язниці. Росіяни через нього хотіли вплинути на наші тюрми, банально, зробити бунти в СІЗО, у колоніях. Спрацювали на випередження і цього не вийшло – ми повністю контролюємо цю ситуацію", – підкреслив начальник Департаменту стратегічних розслідувань.