Российская авиационная отрасль сильно зависит от импортных самолетов. После санкций ЕС против Кремля она столкнулась с трудностями в обслуживании флота. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о попытках России получить шины для Boeing

Польская налогово-таможенная служба подозревает Россию в нарушении санкций ЕС. Попытку зафиксировали в селе Корощин, которое находится у границы Польши с Беларусью.

Во время проверки грузовика в Корощине офицеры обнаружили, что водитель перевозил шины, которые используются в гражданских самолетах Boeing, а не заявленные шины для легковых автомобилей и автобусов,

– объяснили в Национальной налоговой администрации.

Отправителем груза была испанская компания, а получателем – фирма из Азербайджана. В налоговой администрации заявили, что по факту таможенного мошенничества было возбуждено уголовное дело, а подсанкционные товары были задержаны.

Производитель шин не указан, а компания Boeing пока не комментировала ситуацию.

Российские авиакомпании наладили альтернативные пути поставки иностранных запчастей из стран, которые не поддерживают санкции: Таджикистана, ОАЭ, Турции, Китая и Кыргызстана. Обходные маршруты значительно дороже, а доставка длится дольше.

К слову, в начале года стало известно, что Россия имеет около 1200 боевых самолетов различных типов, в частности стратегической авиации, но около 550 из них приближаются "к концу жизненного цикла". Россия не только не смогла увеличить свои скромные мощности по производству самолетов, но и, похоже, ослабевает.