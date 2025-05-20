Російська авіаційна галузь сильно залежить від імпортних літаків. Після санкцій ЄС проти Кремля вона зіштовхнулася з труднощами в обслуговуванні флоту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про спроби Росії отримати шини для Boeing

Польська податково-митна служба підозрює Росію у порушенні санкцій ЄС. Спробу зафіксували в селі Корощин, яке знаходиться біля кордону Польщі з Білоруссю.

Під час перевірки вантажівки в Корощині офіцери виявили, що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, а не заявлені шини для легкових автомобілів і автобусів,

– пояснили у Національній податковій адміністрації.

Відправником вантажу була іспанська компанія, а одержувачем – фірма з Азербайджану. У податковій адміністрації заявили, що за фактом митного шахрайства було порушено кримінальну справу, а підсанкційні товари було затримано.

Виробника шин не вказано, а компанія Boeing поки не коментувала ситуацію.

Російські авіакомпанії налагодили альтернативні шляхи постачання іноземних запчастин з країн, які не підтримують санкції: Таджикистану, ОАЕ, Туреччини, Китаю та Киргизстану. Обхідні маршрути значно дорожчі, а доставка триває довше.

До слова, на початку року стало відомо, що Росія має близько 1200 бойових літаків різних типів, зокрема стратегічної авіації, але близько 550 з них наближаються "до кінця життєвого циклу". Росія не тільки не змогла збільшити свої скромні потужності з виробництва літаків, а й, схоже, слабшає.