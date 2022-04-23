В общей сложности таких марок выпустили тиражом в один миллион экземпляров. Из них 100 тысяч должны были продать онлайн. Но в первый день продажи сайт "Укрпочты" упал.

В то же время Марки Укрпочты с легендарной фразой о корабле уже продают на eBay почти за 2 000 долларов.

Было подозрение, что причиной стал значительный наплыв покупателей, желающих купить марку. Но генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянкий рассказал, что на самом деле сайт подвергся мощной DDoS-атаке со стороны России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

"Это вторая попытка россиян положить наш сайт. К наплыву клиентов мы были готовы. Как только мы преодолеем последствия атаки, люди смогут приобрести онлайн столько, сколько осталось", – рассказал Игорь Смелянский.

Он также подтвердил информацию, что новый тираж марки "Русский военный корабель, иди…!" не будет. Их выпустили один миллион экземпляров.

Но в "Укрпочте" понимают большой ажиотаж вокруг этой темы. Поэтому решили выпустить новое филателистическое произведение как продолжение предыдущего выпуска. Лист будет называться "Русский военный корабель… ВСЕ!". Он будет включать в себя марки с подвигом ВСУ и купоны, на которых воспроизведено изображение первой марки с кораблем. То есть два знаковых события в одном выпуске. Только на этот раз количество экземпляров – 5 миллионов.



Лист "Русский военный корабель… ВСЕ!" от "Укрпочты" / Иллюстрация "Укрпочты"