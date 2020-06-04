Глава СНБО Алексей Данилов считает, что Российская Федерация все жизнь заниматься выяснением отношений со своими странами-соседями. Однако рано или поздно она развалится.

Такое мнение он озвучил в программе "Есть вопросы" на 24 канале и объяснил, что РФ – это искусственное образование, а народы, которые с ней связаны, к примеру Ичкерия, никакого отношения к ней не имеют.

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"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", – сказал глава СНБО.

Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%,

– отметил Данилов.

По его словам, Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

"Владимир Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – добавил он.

Полное видео интервью с Алексеем Даниловым смотрите завтра в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!