Голова РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація все життя займатиметься з'ясуванням стосунків зі своїми країнами-сусідами. Однак рано чи пізно вона розвалиться.

Таку думку він озвучив в програмі "Є питання" на 24 каналі та пояснив, що РФ – це штучне утворення, а народи, які з нею пов'язані, до прикладу Ічкерія, жодного відношення до неї не мають.

Більше в інтерв'ю Про розвал Росії та закінчення війни на Донбасі: ексклюзивне інтерв'ю з головою РНБО Даніловим

"Це штучне утворення, яке свого часу було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там за власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться", – сказав голова РНБО.

Ми маємо так само розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілось, але те, що це буде за нашого життя – це 100%,

– зазначив Данілов.

За його словами, Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спершу це були США, НАТО, Грузія, а зараз Україна.

"Володимир Путін – це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, в нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але в мене є розуміння, що крім Володимира Путіна розмови по цих питаннях ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", – додав він.

Повне відео інтерв'ю з Олексієм Даніловим дивіться завтра о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!