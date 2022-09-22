Однако это только техника 1955 года выпуска. Об этом 24 каналу рассказал экс-боец 241 бригады Вадим Кодачигов.

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Эти танки не изменят ситуацию на поле боя

Танки Т-55, Т-62, Т-72 – хуже тех, что есть у нас. Гораздо хуже,

– объяснил экс-боец 241-й бригады.

Если же россияне начнут модернизировать технику, это займет много времени. Например, подлежащие модернизации тепловизионные приборы изготавливаются в США, которые вряд ли будут предоставлять их россиянам. Соответственно, у захватчиков получится просто куча нового хлама.

Кодачигов предположил, что оккупанты будут завозить по 10 – 15 танков на территорию Украины. Впрочем, "несколько точных ударов артиллерии и их нет".

"Ни 300 тысяч человек, ни танки Т-55 ситуацию в этом случае совершенно не изменят ", – подытожил он.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства страна-агрессор потеряла уже 2 236 танков, в том числе только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 9 машин.

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Россияне изменили тактику применения танков

Председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что сейчас ход боевых действий изменился – приобрел более позиционный характер. Кроме того, нет стремительного продвижения ни одной из сторон, но есть отдельные тактические наступления. Именно поэтому захватчики перешли к более оборонительной тактике там, где наступают украинские защитники.

"Танки более рассредоточены, зарыты, замаскированы и кое-где отведены на вторую линию для того, чтобы не быть уничтожены нашими коптерами", – отметил Чмут.

По его мнению, проблема россиян в применении танков заключается в качестве личного состава, его обученности и мотивированности. Так, неважно то ли Т-72, то ли Т-55, ключевое – это экипаж и осознание сильных и слабых сторон, а также компенсация последних посредством тактики применения.